وزير الخارجية يلتقي السفير الارجنتيني غير المقيم بمناسبة انتهاء فترة عمله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، اليوم، سفير جمهورية الأرجنتين الصديقة غير المقيم لدى اليمن، مارسيلو خيلاردوني، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله.



وأشاد الوزير بن مبارك، بالجهود التي بذلها السفير مارسيلو خيلاردوني ومساهمته الفعّالة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين.

واستعرض وزير الخارجية، الأزمة الإنسانية جراء استمرار الانقلاب الحوثي على الشرعية الدستورية، وانتهاكات المليشيا وجرائمها بحق الشعب اليمني..مؤكداً على أهمية التنسيق والتعاون مع جمهورية الأرجنتين، لبذل مزيداً من الجهد في وضع حد لهذه الانتهاكات من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان.

من جانبه، أعرب السفير الأرجنتيني عن بالغ شكره لما حظي به من دعم وحسن تنسيق في مختلف ملفات التعاون، مما ساهم في إنجاح مهمته ودعم علاقات الصداقة بين البلدين..معرباً عن تطلّع بلاده لمواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية خلال الفترة القادمة..مجدداً التأكيد على دعم بلاده للحكومة الشرعية ولكل ما من شأنه الحفاظ على وحدة وامن واستقرار اليمن.