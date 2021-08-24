بن مبارك يبحث مع السفير الصيني التعاون الثنائي وتنسيق مواقف البلدين في المحافل الدولية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن كانغ يونغ، عدداً من قضايا التعاون الثنائي وآفاق تطويرها وتنميتها، وتنسيق مواقف البلدين إزاء العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية.



وخلال اللقاء، استعرض وزير الخارجية التطورات المتصلة بالوضع السياسي وجهود عملية السلام في بلادنا..مجدداً حرص الحكومة على إنهاء الحرب وتحقيق السلام واستعادة الامن والاستقرار، ودعمها للمبعوث الاممي الجديد هانس غراندبرغ للتوصل إلى سلام شامل ومستدام وفق المرجعيات المتوافق عليها..معرباً عن أمله في أن يعمل المبعوث الاممي على استئناف الجهود السياسية من حيث توقفت.

كما تطرق بن مبارك، إلى الصعوبات والتحديات التي تواجهها الحكومة اليمنية في سبيل تطبيع الحياة العامة والحفاظ على الاقتصادي الوطني ورفع المعاناة عن أبناء الشعب اليمني في ظل استمرار انتهاكات واعتداءات مليشيا الحوثي الانقلابية..داعياً المانحين والمؤسسات الدولية ذات الصلة إلى دعم جهود الحكومة للتغلب على تلك الصعوبات خاصة فيما يتعلق بتعزيز دور البنك المركزي اليمني وبما يساعد على دعم العملة الوطنية وتحسين القوة الشرائية للمواطنين.

من جهته، جدد السفير الصيني التأكيد على موقف بلاده الثابت تجاه اليمن ووحدته واستقراره وسلامة أراضيه، ودعمها لكل الجهود الرامية لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن.