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رئيس مجلس الشورى يعزي الشيخ ناجي الباشا بن زبع في وفاة نجله

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

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بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، اليوم، برقية عزاء ومواساة الى الشيخ ناجي الباشا بن زبع والشيخ علوي الباشا بن زبع عضو مجلس الشورى، في وفاة الشاب علوي ناجي الباشا.

 

وعبر الدكتور بن دغر في برقيته، عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الاليم..مبتهلاً للمولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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