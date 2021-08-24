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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس الشورى يعزي الشيخ ناجي الباشا بن زبع في وفاة نجله والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 أغسطس 2021
متابعات_الخليج 365
بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، اليوم، برقية عزاء ومواساة الى الشيخ ناجي الباشا بن زبع والشيخ علوي الباشا بن زبع عضو مجلس الشورى، في وفاة الشاب علوي ناجي الباشا.
وعبر الدكتور بن دغر في برقيته، عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الاليم..مبتهلاً للمولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.