الوكيل الكثيري يفتتح مشروع محطة الكويت للمعرفة والتكنولوجيا بجامعة سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

افتتح وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، اليوم، ومعه رئيس جامعة سيئون الاستاذ الدكتور محمد الكثيري، مشروع محطة الكويت للمعرفة والتكنولوجيا بكلية العلوم التطبيقية بجامعة سيئون ، الذي نفذته جمعية رعاية طالب العلم بتمويل من الجمعية الكويتية.



وتعرف وكيل المحافظة ومرافقيه من المدير التنفيذي للجمعية منير هادي، الى شرح حول المشروع الذي تضمن تجهيز وتأهيل قاعة مزدوجة تستخدم للتدريب والتأهيل ومعمل حاسوب يحتوي على 30 جهاز مع مستلزماتها ومكتبة الكترونية مجهزة بأحدث التقنيات والوسائل التعليمية الأكاديمية..منوهاً بأن المشروع يهدف الى مساعدة الطلاب للحصول على الوسائل التعليمية اللازمة.

وأشاد الوكيل الكثيري بالجهود الكبيرة لجمعية رعاية طالب العلم وتنفيذها للعديد من المشاريع النوعية التي تسهم بشكل كبير في رفع المستوى التعليمي وتشجيع البحث العلمي..مجدداً شكره وامتنانه لكويت الخير والعطاء لدعمها السخي واللامحدود.

من جانبه ثمّن رئيس جامعة سيئون، تدخلات منظمات المجتمع المدني ومساندتها لجهود السلطة المحلية في تعزيز مداميك الجامعة وليدة النشأة والمضي بها نحو الأمام .