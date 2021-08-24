أبين.. أبناء مودية يدعون إلى تظاهرة حاشدة تنديداً بتردي الأوضاع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ أبين

دعا أبناء مديرية مودية بمحافظة أبين (جنوبي اليمن)، ، إلى الخروج في تظاهرة حاشدة تنديداً بتردي الأوضاع المعيشية، وانهيار العملة الوطنية.



ووجه العشرات من أبناء المديرية دعوة للتظاهر والمطالبة بصرف المرتبات وتخفيض الأسعار وتحسين الخدمات.

وذكرت مصادر محلية أنه من المقرر لها الخروج بعد صلاة الجمعة القادمة من مساجد المدينة نحو الشارع الرئيسي.

يذكر أن هذه الدعوات تأتي عقب تصعيد شعبي شهدته عدد من مديريات محافظة أبين، مع الانهيار المخيف في سعر العملة المحلية وارتفاع المواد الأساسية