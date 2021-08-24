مليشيات الحوثي تداهم قرية  في همدان بصنعاء وتنهب أراضي المواطنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

قمت عناصر حوثية مسلحة بنهب ومصادرة أراض زراعية تابعة للمواطنين في مديرية همدان شمال العاصمة صنعاء.



وقالت مصادر محلية إن عناصر حوثية يتزعمهم المشرف الحوثي عبدالله الشيخ المكنى أبوعبدالكريم، والمشرف أبو أحمد الجايفي، مصحوبة بأطقم من قوات النجدة التابعة للمليشيات؛ قاموا بمداهمة منطقة العرة وادعة بمديرية همدان، والبسط على أرضية بالقوة وتسويرها.

ووفق المصادر، فإن عناصر الميليشيا والذين كان من ضمنهم المشرف محمود أمين اليزيدي المكنى أبو محمد، والمشرف الحوثي منصور علي الحاوري الذي يدعى أبو حسين، وكذا المشرف الحوثي أحمد مهدي سريع المكنى أبو بشار، قاموا بمصادرة الأرض بذريعة أنها ستملكها لأسر الشهداء رغم أنها أملاك أناس آخرين، يدعون أن الأرض لأسر الشهداء.

وذكرت المصادر أن الأراضي التي تم نهبها وتسويرها تعود ملكيتها لعدة مواطنين من أبناء قرية العرة، وتقدر مساحتها بنحو ألف لبنة عشاري