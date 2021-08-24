الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة على 15 محافظة يمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ خاص

توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار متفاوتة الشدة ترافقها العواصف الرعدية والبرد أحيانًا على المرتفعات الغربية والسواحل الشرقية و الجنوبية خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وأضاف المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية على المرتفعات الجبلية لمحافظات (لحج، تعز، إب، الضالع، غرب ذمار، ريمة، جنوب غرب صنعاء، غرب عمران، حجة، المحويت، صعده) تمتد للهضاب الداخلية لمحافظات (البيضاء، شبوة، أبين وحضرموت).

كما توقع هطول أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة الشدة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأشار إلى استمرار نشاط الرياح الموسمية الجنوبية الغربية على أرخبيل سقطرى والتي تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحذر المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية حفاظاً على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.

ونبه السائقين في المنحدرات الجبلية والسهول الساحلية الغربية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية ومن الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية بسبب الأمطار أو تشكل الضباب