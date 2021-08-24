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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عمران.. مقتل وإصابة 5 أشخاص في خلاف بين أسرتين من مديرية "ذيبين" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 أغسطس 2021
الخليج 365 ـ عمران
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران من أسرة " بني جريم " سقطوا، في اشتباك بالأسلحة النارية مساء الليلة الماضية، في خلاف بين أسرتين بمنطقة شاطب سفيان التابعة لمديرية ذيبين في محافظة عمران.
وقالت مصادر محلية إن أسباب ذلك ترجع الى خلاف بينهما على مجرى مياه، ما أدى الى اشتباكات مسلحة نتج عنها مقتل ثلاثة أشخاص بينهم "يحيى محمد جريم" واخيه "حسن محمد جريم " وثالثهما ابن عمهما ويدعى " قاصف عبدالكريم جريم "، فيما أصيب اثنان آخران من أبناء ناجي جريم.
ووفق سكان محليين في عمران تنامت حوادث القتل والثأرات المجتمعية بعد الانقلاب في كثير من مناطق عمران ومنها منطقة سفيان.