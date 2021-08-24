الحكومة تدعو مجلس الأمن إلى الضغط لوقف الحرب وإنهاء الهجوم على مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ عدن

طالبت الحكومة الشرعية، مجدداً، مجلس الأمن الدولي بالضغط لوقف هجمات الحوثيين على مأرب، والدفع بمسار الحل السياسي لإنهاء الصراع.



جاء ذلك في كلمة أدلى بها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، حيث قال إن الشعب اليمني لم يعد يحتمل المزيد من المعاناة في ظل إمعان مليشيا الحوثي في مواصلة نهجها العدواني والتدميري.

ودعا السعدي المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غرندبرغ، إلى مواصلة الجهود المبذولة خلال الفترة السابقة، والبناء عليها، وليس خلق مسارات وأفكارٍ جديدة.

وحمّل السعدي مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن أي ضرر ينجم عن خزان النفط العائم (صافر)، بعد عرقلتها وصول الفريق الفني المكلَّف بإجراء عمليات التقييم والصيانة.

وأكد على ضرورة نقل مقر البعثة إلى منطقة لا تخضع لسيطرة الحوثيين، حتى تتمكًن من القيام بمهامها وفق الولاية المناطة بها.

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة "اليونيسف"، هنرييتا فور، إن النزاع في اليمن أثّر بشكل صادم ومُريع على حياة الأطفال وأُسرهم.

وأوضحت، في كلمة لها أمام مجلس الأمن، أن طفلاً يموت كل عشر دقائق لأسباب يمكن الوقاية منها، كما أن أكثر من أحد عشر مليون طفل بحاجة إلى مساعدات للبقاء على قيد الحياة.

ولفتت المسؤولة الدولية إلى أن أكثر من مليوني طفل مصابون بسُوء تغذية حاد، كما تشرّد أكثر من مليون ونصف مليون طفل داخل البلاد، خاصة في محيط مأرب والحديدة