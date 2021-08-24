روسيا قلقة من التصعيد في مأرب وتطالب بوقف فوري للأعمال العدائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ متابعات

طالبت روسيا اليوم الاثنين جميع الاطراف المتحاربة في اليمن بـ "التخلي فورا عن الاعمال العدائية".



وقالت نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، آنا يفستيغنييفا خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي: "نحن قلقون بشأن التصعيد المستمر للعنف في اليمن، حيث تشير التقارير إلى أن عدد القتلى اليمنيين في محافظة مأرب آخذ في الازدياد نتيجة محاولات الحوثيين السيطرة على المدينة.

واعربت عن قلق موسكو للغاية بشأن الهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك عبر الحدود مع المملكة العربية السعودية.

وأضافت: "ندعو جميع المشاركين في المواجهة إلى نبذ الأعمال العدائية بشكل فوري وكامل، والالتزام الصارم بأحكام القانون الإنساني الدولي، وكذلك البحث عن طرق سياسية ودبلوماسية لحل جميع الخلافات".

وأعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، عدم تحقيق أي تقدم في جهود وقف إطلاق النار هناك، واعتبرت تعيين مبعوث جديد لها فرصةً لتقييم نهج الوساطة، مؤكدةً استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلد الذي يمزقه الصراع منذ نحو 7 أعوام.