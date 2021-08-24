شرطة تعز تعلن فتح فرع لمصلحة الأحوال المدنية في مديرية المظفر

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت شرطة محافظة تعز (جنوب غرب اليمن)، الاثنين، افتتاح فرع جديد لمصلحة الأحوال المدنية في مديرية المظفر.

وقال مركز الإعلام الأمني في بيان على حسابه في الفيس بوك، إن كلاً من نائب مدير عام شرطة محافظة تعز العقيد أنيس الشميري ومدير فرع مصلحة الأحوال المدنية المقدم اسكندر المخلافي، افتتحا، صباح اليوم، فرع مصلحة الأحوال المدنية في مديرية المظفر في مبنى شرطة المديرية.

ونقل عن العقيد أنيس الشميري، قوله "إن تدشين العمل بالفرع سيساعد في تخفيف الازدحام وتوفير الجهد الذي كان يبذله المواطنون للحصول على البطائق والوثائق الثبوتية".

وأشاد العقيد أنيس الشميري بجهود مصلحة الأحوال المدنية وانضباطهم الوظيفي وعملهم على الارتقاء بمستوى الأداء وتخفيف الأعباء على المواطنين وتذليل الصعوبات أمامهم, مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود واستيعاب كافة المواطنين الراغبين في الحصول على الوثائق الثبوتية وتسهيل المعاملات أمامهم.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان استئناف مصلحة الهجرة والجوازات بالمحافظة بعد توقف دام قرابة شهر.