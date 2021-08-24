سعيدان يناقش مع فريق ائتلاف الخير الاستعدادات لتنفيذ مشروع الأمن الغذائي في الغيضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

الخليج 365 - المهرة

التقى مديرعام مديرية الغيضة الأستاذ سالم عوض سعيدان، فريق ائتلاف الخير للإغاثة بمحافظة المهرة، لمناقشة الاستعدادات لتنفيذ مشروع الأمن الغذائي الذي ينقذه ائتلاف الخير بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



وفي اللقاء شكر الأستاذ سالم عوض سعيدان ائتلاف الخير لجهوده الإغاثية والإنسانية في مساعدة الأسر الأشد احتياجًا، مبديًا استعداده لتقديم كافة التسهيلات لإنجاح المشروع في المديرية.

بدوره استعرض مدير مكتب الائتلاف بمحافظة المهرة الأستاذ أيمن مزيون منهجية تنفيذ المشروع، والمسح الميداني، ومعايير اختيار المستفيدين وتحديد نقاط التوزيع، إلى جانب آلية التنسيق مع مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والجهات المختصة.

ويتضمن المشروع توزيع 98,360 سلة غذائية يستفيد منها 122,970 فردا في 10 محافظات "المهرة، سقطرى، حضرموت، عدن، الجوف، الضالع، الحديدة، صعدة، البيضاء، حجة ".

وفي ختام اللقاء كرّم فريق ائتلاف الخير للإغاثة مديرعام مديرية الغيضة الأستاذ سالم عوض سعيدان بدرع الوفاء، لجهوده في إنجاح مشاريع الائتلاف خلال الفترة الماضية.

حضر اللقاء المساعد اللوجستي الأستاذ طلال ناصر بن حريز والمهندس عوض سعيد كعيتي ومنسق مديرية الغيضة الأستاذ عبدالله جرحيم.