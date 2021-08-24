بن ياسر يضع حجر الأساس لمشروع مدينة المارينا السكنية الترفيهية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

الخليج 365 - المهرة

وضع الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة، اليوم، بمدينة الغيضة، حجر الأساس لمشروع مدينة المارينا السكنية الترفيهيه التابعة لشركة المارينا للإستثمار والتطوير العقاري، برعاية كريمة من رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي.



وخلال الفعالية ، شكر المحافظ بن ياسر الأخوة في شركة المارينا على مبادرتهم واستثمارهم في محافظة المهرة، مشيراً إلى إن السلطة المحلية ستقدم كافة التسهيلات للشركة و تعمل على تشجيع ودعم كافة المستثمرين في المحافظة.

ولفت المحافظ بن ياسر إلى أن محافظة المهرة تتمتع بطابع سياحي مميز وتشهد إستقرار أمني وحضور قوي لكافة مؤسسات الدولة تعمل على حماية المستثمرين ومشاريعهم.

وطاف المحافظ بن ياسر ووكيل المحافظة المساعد الأستاذ حسين المسعدي، بأقسام ومكاتب مبنى الشركة والمكاتب الهندسية وصالة مجسم للمدينة.

بدوره أوضح مدير عام مكتب السياحة أحمد علي رعفيت، بأن المشروع يعد من أهم المشاريع السياحية الهامة والحيوية والضخمة في المحافظة ويعتبر نقله نوعية للقطاع السياحي؛ كونه يضم مدينة عصرية متكاملة على شاطيء بحر العرب بمساحة 10هكتار و بكلفة إجمالية بلغت 100مليون دولار، تشمل أحياء سكنية وفندق خمس نجوم ومركزاً تجارياً للتسوق وأماكن للترفيه وشاليهات وحدائق عامة وأماكن مخصصة للمكاتب والخدمات العامة المختلفة.

ودعا مدير عام مكتب السياحة، جميع المستثمرين بأن يستثمروا في المهرة كونها محافظة يسودها الأمن والأمان ، مؤكداً بأن السلطة المحلية ممثلة بالأخ المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر ستقدم الدعم اللازم لكافة المستثمرين الجادين وتقديم التسهيلات لتحقيق النهضة في المجال السياحي، متمنياً التوفيق والنجاح لشركة المارينا ورئيس مجلس الإدارة وطاقمها الإدراي وكافة العاملين.

من جانبه شكر مدير شركة مارينا المستثمر رمزي المصعبي، السلطة المحلية ممثلة بالأستاذ محمد علي ياسر على تعاونهم وتقديمهم كافة التسهيلات وتذليل الصعاب للشركة من أجل نجاح مشروع المدينة السكنية الترفيهيه.

وقدم المستثمر رمزي المصعبي لمحة عن مشروع مدينة مارينا السكني الترفيهي ومساحة المشروع ومراحل العمل فيه وأقسامه والخدمات و الفائده التي سيعود بها على المحافظة ومواطنيها.

ولفت المصعبي إلى أن المشروع سيعمل على تشغيل عدد كبير من القوى العاملة وخدمة المحافظة، مشيرا إلى أن مرحلة بناء الشقق السكنية ستبدأ في هذا العام وسيتم العمل في الجانب السياحي والترفيهي والحدائق والألعاب والمتنزهات والشاليهات والفنادق والمدارس والمستشفيات حسب المخطط الزمني لبناء المدينة السكنية.