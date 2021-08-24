رسميا 5 سبتمبر.. المبعوث الأممي لليمن هانز جروندبرج يبدأ مهامه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

يبدأ المعبوث الأممي الجديد إلى اليمن هانز جروندبرج مهامه الرسمية في الخامس من الشهر المقبل.



وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد عين السويدي هانز جروندبرج مبعوثا خاصا إلى اليمن، خلفا للبريطاني مارتن جريفيث.

وفي يونيو/حزيران الماضي انتهت مهمة جريفيث، الذي تم تعيينه وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

ويعد جروندبرج رابع مبعوث أممي إلى اليمن منذ 2011 عقب المغربي جمال بنعمر، والموريتاني إسماعيل ولد الشيخ، والبريطاني مارتن جريفيث.

ويشغل جروندبرج منذ سبتمبر/أيلول 2019، منصب سفير الاتحاد الأوروبي إلى اليمن، ولديه خبرة أكثر من 20 عاماً في الشؤون الدولية، بما فيه أكثر من 15 عاماً من العمل بمجال حلّ النزاعات والتفاوض والوساطة، مع تركيز خاص على الشرق الأوسط.