الحديدة: القوات المشتركة تكبد الحوثي خسائر كبيرة  في الساحل الغربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

الخليج 365 - الحديدة

ردت القوات المشتركة، على مصادر نيران لمليشيات الحوثي استهدفت مناطق سكنية متفرقة جنوب الحديدة بالساحل الغربي، جراء انتهاكاتها المتكررة وخروقاتها للهدنة الأممية.



مصدر عسكري أفاد أن مليشيات الحوثي استهدفت أحياء سكنية في منطقة كيلو 16 ومدينة الحديدة، بمختلف أنواع الأسلحة.

وأضاف المصدر أن ذلك تزامن مع استهداف شنته مليشيات الحوثي على القرى السكينة في مديرية الدريهمي، مشيراً إلى أن القوات المشتركة باشرت بالرد على نيران المليشيات بالأسلحة المناسبة.

مؤكداً أن وحدات القوات المشتركة وجهت ضربات مركزة تمكنت من إخماد مصادر نيران المليشيات وايقاع قتلى وجرحى في صفوف عناصرها.