اختتام دورة تدريبية في مجال كيفية تنفيذ المسح الميداني بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكـلا

اختتمت اليوم، بمدينة المكلا دورة تدريبية في مهارات المسح الميدانية للمتطوعين من محافظات حضرموت وشبوة والمهرة، بحضور علي أحمد الجبواني رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة، وعلي صالح الهميمي، نائب رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية بمحافظة حضرموت.



وهدفت الدورة التي نظمتها مؤسسة وطن للتنمية والتدريب، بالشراكة مع مركز رؤى للدراسات الاستراتيجية والاستشارات والتدريب، وبمشاركة 50 متدرباً من المتطوعين، إلى تدريب الكوادر على كيفية تنفيذ أعمال المسح الميداني وطرق جمع البيانات والمعلومات.

وفي اليوم الختامي للدورة تلقى المتدربون شرحاً وافياً عن التخطيط وإدارة المسح الاحصائي وكيفية تصميم الاستمارة الإحصائية.

وأكد المدير التنفيذي لمركز رؤى للدراسات الاستراتيجية، الدكتور صبري عفيف العلوي، على أهمية تنظيم مثل هذه الدورات النوعية لاحتوائها على الجوانب النظرية والتطبيقية والتي تساعد على رفع قدرات ومهارات المتدربين حول الإجراءات المتبعة لتنفيذ المسوحات الميدانية وكيفية التعامل السليم لجمع البيانات بتنفيذ الأعمال الميدانية الخاصة بالمسح الاحصائي.

وحثت الأستاذة عهود باحميش، رئيسة مؤسسة وطن للتنمية والتدريب ، على أهمية تطبيق المعارف والمعلومات التي تلقوها خلال برنامج الدورة إلى الواقع الميداني أثناء ممارستهم لمهام المسوح الاحصائي.

من جانبهم شكر المتدربون مؤسسة وطن ومركز رؤى على تنظيم هذه الدورة التي عرفتهم بالمسح الاحصائي ومراحل تنفيذه ، مؤكدين بأنهم سيعملون لتطبيق كل ما تلقوه بالدورة التدريبية على أرض الواقع بالميدان .

وفي الحفل، سلم رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة، ونائب رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، شهادات المشاركة والتقديرية للمنخرطين في الدورة التي استمرت على مدى يومين متتاليين.