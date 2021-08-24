الأمانة العامة للانتقالي تستعرض مستجدات المشهد السياسي وتناقش تقرير أداء دائرة الشباب والطلاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

الخليج 365 - عدن

عقدت الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الاثنين، اجتماعها الدوري برئاسة الأستاذ فضل محمد الجعدي نائب الأمين العام.



واستعرض الاجتماع، تقرير المشهد السياسي المقدم من الدائرة السياسية، والذي تناول أهم المستجدات السياسية على الساحة الجنوبية خلال الأسبوعين الماضيين، وأبرز الأحداث الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالجنوب وقضيته.

وأكد الاجتماع على ضرورة الاستعداد للاستحقاقات القادمة، والعمل والتأهب للوصول إلى الجاهزية المطلوبة للتعامل مع الأزمات والمؤامرات التي تحاك ضد الجنوب وشعبه وقضيته العادلة.

كما ناقش الاجتماع تقرير أداء عمل دائرة الشباب والطلاب خلال النصف الأول من العام 2021م والذي تضمن أبرز الانشطة والفعاليات للدائرة وأهم ما حققته من انجازات في قطاعاتها المختلفة للفئات المرتبطة بها خلال الفترة المذكورة.

وتطرق الاجتماع إلى جُملة من القضايا والتطورات الأمنية والخدمية على الساحة الجنوبية، وفي مقدمتها تدشين العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى الجوانب المعيشية المتعلقة بالمواطنين في محافظات الجنوب المختلفة.

وكان الاجتماع قد استعرض أبرز القضايا التنظيمية الخاصة بسير عمل دوائر الأمانة العامة والهيئات المحلية بالمحافظات وطبيعة سير عملها، والانضباط الوظيفي فيها، كما استمع لتقرير النشاط الأسبوعي لدوائر الامانة العامة، واستعرض محضر اجتماعه السابق وصادق عليه.