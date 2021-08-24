إصابة مواطن برصاص قناص حوثي في الدريهمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

الخليج 365 - الحديدة

أصيب مواطن بجروح خطيرة، يوم أمس، برصاص قناص تابع لمليشيات الحوثي الإرهابية في قرية النامسة بمديرية الدريهمي جنوبي الحديدة.



وقال المواطن علي عبدالله عمر أن نجله هيثم أصيب بطلق ناري من قناص حوثي استهدفه أثناء جلوسه مع صديقه بجوار المنزل في قرية النامسة. مضيفًا، أنه قام باسعاف نجله فور إصابته إلى مستشفى الدريهمي الميداني.

في السياق أفاد مصدر طبي في مستشفى الدريهمي أن المصاب تعرض لطلق ناري استقرت في عنقه، لافتاً إلى أن حالته خطيرة وتم تحويله إلى مستشفى الخوخة بعد إجراء الإسعافات الأولية اللازمة.