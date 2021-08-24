شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكلا

أصدرت اللجنة الفنية لمكافحة فيروس كورونا، التابعة لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل المحافظة ليوم الإثنين.



وفيما يلي ننشر نص البيان نقلا عن "منصة وعي"، كما ورد:

بلغ اجمالي الحالات المؤكدة بمرض فيروس كورونا 19 حالة موزعة كالتالي :

17 حالة من مديرية المكلا

الحالة 1 لانثى تبلغ من العمر 36 عام من منطقة فوه الانشاءات

الحالة 2 لانثى تبلغ من العمر 70 عام من منطقة الشرج

الحالة 3 لانثى تبلغ من العمر 30 عام من منطقة جول مسحة

الحالة 4 لانثى تبلغ من العمر 60 عام من منطقة فوه المساكن

الحالة 5 لذكر يبلغ من العمر 11 عام من منطقة فوه الانشاءات

الحالة 6 لذكر يبلغ من العمر 36 عام من منطقة فوه المتضررين

الحالة 7 لأنثى تبلغ من العمر 40 عام من منطقة 40 شقة

الحالة 8 لذكر يبلغ من العمر 60 عام من منطقة فوه

الحالة 9 لأنثى تبلغ من العمر 28 عام من منطقة الشرج الغار الاحمر

الحالة 10 لأنثى تبلغ من العمر 53 عام من منطقة الشرج الغار الاحمر

الحالة 11 لطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات من منطقة الشرج الغار الاحمر

الحالة 12 لذكر يبلغ من العمر 42 عام من منطقة المكلا

الحالة 13 لانثى تبلغ من العمر 32 عام من منطقة فوه ابن سينا

الحالة 14 لذكر يبلغ من العمر 38 عام من منطقة روكب

الحالة 15 لأنثى تبلغ من العمر 29 عام من منطقة الشرج الغار الاحمر

الحالة 16 لأنثى تبلغ من العمر 80 عام من منطقة الشرج الغار الاحمر

الحالة 17 لذكر يبلغ من العمر 75 عام من منطقة الديس الغويزي

حالتين وافدة

الحالة 18 لذكر يبلغ من العمر 62 عام من محافظة عدن

الحالة 19 لذكر يبلغ من العمر 46 عام وادي حضرموت

حالتا وفاة جديدة من مديرية المكلا

الحالة 1 لذكر يبلغ من العمر 75 عام من منطقة فوه الانشاءات

الحالة توفيت في فترة تلقيها العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى ابن سينا

الحالة 2 لانثى تبلغ من العمر 70 عام من منطقة الشرج

الحالة توفيت في المنزل

الحالات النشطة 124 حالة نشطة

113 حالة تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل وهم بحالة صحية جيدة

11 حالات تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى ابن سينا