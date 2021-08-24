شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدمير مسيرة حوثية مفخخة باتجاه خميس مشيط جنوبي السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي الانقلابية تجاه خميس مشيط جنوبي المملكة.



وتستمر المليشيات الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.