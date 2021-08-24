تدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

الثلاثاء 24 أغسطس 2021

الخليج 365

أعلن تحالف دعم الشرعية ليل الاثنين-الثلاثاء أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثيين باتجاه خميس مشيط في السعودية.



وأكد التحالف "استمرار المليشيا الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأضاف التحالف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".

يشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيات محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

وتأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.