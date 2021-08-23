وزارة الصناعة تتسلم معدات لتعزيز الشفافية دعما من الوكالة الأمريكية للتنمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تسلمت وزارة الصناعة والتجارة، معدات مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، لتعزيز الشفافية في المعاملات التجارية تشريعيا وتنظيميا ومعلوماتيا، وفقا لأحكام اتفاقية تسهيل التجارة.



جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، وضم ممثلي وزارة الصناعة وفريق تسهيل التجارة في مشروع الانتعاش الاقتصادي وسُبل العيش (ERLP) الممول من الوكالة الأمريكية، وذلك في إطار تعزيز التعاون وتقديم الدعم الفني وبناء القدرات في وزارة الصناعة وتعزيز الشراكة مع الشركاء المحليين في الطاعين العام والخاص.

وتطرق الاجتماع إلى الخطوات العملية من قِبل اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة التي تم انشاؤها منتصف العام الجاري، والتي يرأسها وزير الصناعة، وعضوية كافة الأطراف المعنية من الجانب الحكومي والقطاع الخاص، حيث تعتبر هذه اللجنة إحدى نتائج التعاون المثمر بين الوزارة ومشروع الوكالة الأمريكية والأطراف الأخرى.

وأشاد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، خلال مشاركته عبر تقنية الاتصال المرئي، بدعم الوكالة الأمريكية للوزارة .. مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك في المرحلة القادمة لتحسين الأداء المؤسسي للوزارة وتنفيذ العديد من مشاريع الإصلاح والتطوير التي تضعها الوزارة ضمن أولوياتها الإستراتيجية على المدى المتوسط والطويل، ولاسيّما تعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، لإزالة معوقات التجارة، وتنسيق وتبسيط الإجراءات الرقابية والفنية بما يكفل تسهيل تدفق الواردات التجارية، خصوصا الأساسية بشكل اكثر سلاسة وأقل كلفة وتأخير غير مبرر يعاني منها القطاع التجاري الوطني، وضمان إيصال السلع والمساعدات إلى كافة المواطنين بأقل التكاليف وأيسر الطرق.

شارك في الاجتماع نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، ووكيل الوزارة نائب رئيس اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة علي عاطف الشرفي، ورئيس فريق تسهيل التجارة بمشروع الوكالة الأمريكية عبدالوهاب العودي.