الارياني: تصريحات اللهيان مؤشر على توجه طهران لتصعيد سياساتها العدائية في المنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

استهجن وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، تصريحات المرشح لوزارة الخارجية الإيرانية حسين امير عبداللهيان، عن عزمه انتهاج أسلوب قائد فيلق القدس قاسم سليماني في مجال السياسة الخارجية.



وأوضح ان تأكيدات المرشح للخارجية الايرانية بأن "دعم المليشيات الطائفية في المنطقة أحد برامجه الرئيسية"، مؤشر خطير على توجهات النظام الايراني لتصعيد سياسات العدائية وتدخلاته المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة.

واشار الارياني الى ان النظام الايراني تبنى طيلة 4 عقود ومنذ الثورة الخمينية عقيدة تصدير الفوضى والارهاب تحت غطاء الثورة، وإنشاء وتمويل المليشيات الطائفية لنشر الفوضى والارهاب وزعزعة أمن واستقرار دول المنطقة العربية، وتوفير الظروف المواتية لممارسة تدخلاته وتنفيذ أجندته واطماعه التوسعية.

ولفت الى ان اليمنيين دفعوا ثمنا باهضا للتدخلات الايرانية وادرتها لانقلاب الحوثي على الدولة والاجماع الوطني، والحرب التي خلفها، وراح ضحيتها عشرات الآلاف بين قتلى وجرحى، واعادت البلد قرونا للوراء، ودمرت البنية التحتية، وكبدت الاقتصاد خسائر فادحة، وخلفت مأساة إنسانية هي الأكبر في التاريخ.

وطالب الارياني من المجتمع الدولي والامم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالقيام بمسئولياتهم القانونية وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، والضغط على نظام طهران لوقف تدخلاته في الشأن اليمني، والدور الذي يلعبه في تصعيد الحرب وافشال جهود حل الأزمة بطريقة سلمية.