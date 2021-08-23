الحديدة.. تسجيل وفيات ومئات الإصابات بالكوليرا في مديرية الجراحي

المنامة - ياسر ابراهيم - أفاد مصدر طبي لـ "يمن شباب نت"، الاثنين، بتفشي وباء الكوليرا في مديرية الجراحي، جنوب الحديدة (غربي اليمن)، مسجلاً وفيات ومئات الإصابات.



وقال المصدر، إن المراكز الصحية والعيادات بمركز مديرية الجراحي وريفها، اكتظت بمئات المرضى غالبيتهم من الأطفال، خلال الأسابيع الماضية، جراء إصابتهم بإسهال وتقيؤ حادين (الكوليرا).



وأضاف، أنه تم نقل عدد من الحالات الحرجة إلى مستشفيات زبيد وبيت الفقيه بالحديدة، ومستشفيات محافظة إب المجاورة.



وأكد المصدر تسجيل وفيات، مشيراً إلى تلقيه إفادات من سكان بوفاة عدد من المرضى (لم يحددهم) في منازلهم.



وأشار المصدر إلى أن تفشي الوباء جاء عقب الأمطار التي شهدتها المديرية خلال عيد الأضحى المبارك ومابعده، وركود سيول الأمطار في الحفريات والطرقات لعدة أيام، إضافة إلى انتشار "الذباب" بشكل كبير في موسم التمور.



وأوضح أن العيادات والمراكز الصحية لاتزال تستقبل عشرات المرضى بنفس الأعراض بشكل يومي، وسط تجاهل من الجهات الصحية في المديرية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

وتأكد "يمن شباب نت" من حالتي وفاة في المديرية لأطفال من دون سن الخامسة خلال الأيام الماضية.



وقال مصدر محلي في المديرية إن طفل في العاشرة من العمر، توفي قبل أيام بعد إصابته بإسهالات حادة وتقيؤ استمرلأيام.



وأوضح، أن الطفل أصيب بجفاف شديد عقب إصابته بالكوليرا واستاءت حالته، وحاولت أسرته نقله خارج المديرية للعلاج إلاّ أنه توفي في الطريق.



وأمس الأول توفي طفل آخر(3 سنوات) من ذات المديرية بنفس الأعراض حسب مصدر محلي آخر.



ومنذ سنوات تشهد المديرية تفشٍ واسع للأوبئة، أودت بحياة المئات، وسط اتهامات لمليشيا الحوثي المسيطرة على المديرية بنهب المساعدات الطبية المقدمة من المنظمات الدولية.

