النقد الدولي يسمح لبلادنا بسحب 655 مليون دولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قال الممثل الإقليمي لصندوق النقد الدولي المعني باليمن إن اليمن سيحصل على حوالي 665 مليون دولار من احتياطيات صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين ما سيساهم في تخفيف أزمة اقتصادية وإنسانية حادة في البلد الذي تمزقه الحرب.



والمبلغ ضمن 650 مليار دولار مخصصات حقوق السحب الخاصة بالصندوق التي تحصل عليها الدول بالتناسب مع حصة مساهمتها فيه.

وقال الممثل الإقليمي للصندوق غازي الشبيكات في بيان لرويترز: "تعزز مخصصات حقوق السحب الخاصة احتياطيات اليمن من العملة الصعبة بأكثر من 70%، وتقدم دعما البلد في أمس حاجة إليه لمواجهة الأزمة بما في ذلك احتياجات السكان الملحة الغذائية والطبية".

ولجأت الحكومة التي تدعمها السعودية وتواجه صعوبة في سداد أجور العاملين بالقطاع العام لطبع النقود لتغطية العجز.