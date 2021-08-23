وفاتان و30 إصابة جديدة بكورونا في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

سجلت بلادنا الإثنين 30 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة، بالمقارنة مع 22 إصابة جديدة وحالتي وفاة الأحد.



وذكرت لجنة الطوارئ الحكومية لمواجهة فيروس كورونا والتابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ومقرها عدن، أن الإصابات الجديدة بالفيروس رُصدت في خمس محافظات هي عدن وحضرموت وتعز ومأرب وسقطرى.

ويُعتقد أن عدد الإصابات الفعلي في اليمن أعلى من ذلك بكثير.