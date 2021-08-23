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وفاتان و30 إصابة جديدة بكورونا في بلادنا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

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سجلت بلادنا الإثنين 30 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة، بالمقارنة مع 22 إصابة جديدة وحالتي وفاة الأحد.

 

وذكرت لجنة الطوارئ الحكومية لمواجهة فيروس والتابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ومقرها عدن، أن الإصابات الجديدة بالفيروس رُصدت في خمس محافظات هي عدن وحضرموت وتعز ومأرب وسقطرى.

 

ويُعتقد أن عدد الإصابات الفعلي في اليمن أعلى من ذلك بكثير.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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