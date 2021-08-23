شكرا لبحثكم عن خبر كورونا يعيد انتشاره من جديد .. تفاصيل الحالات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت إدارة مكافحة الأمراض والترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة والسكان، اليوم الاثنين 23 أغسطس/ آب 2021م، عن تسجيل 30 إصابة جديدة بفايروس كورونا كوفيد19، تم الإبلاغ عنها في المناطق المحررة خلال الساعات الماضية.

وقالت اللجنة، في الإحاطة اليومية لمستجدات وباء كورونا، على حسابها في فيسبوك ، إن حالات الإصابة الجديدة سُجلت (16) في حضرموت، (6) في عدن، (4) في تعز، (2) في مأرب، (2) في سقطرى.

وبحسب اللجنة تم تسجيل حالتي وفاة في حضرموت ومارب.

كما تم تسجل (26) حالة شفاء، (23) منها في عدن، و(2) في تعز، (1) في حضرموت.

ووفقاً لإدارة مكافحة الأمراض والترصد الوبائي في وزارة الصحة، يرتفع بهذه الإحصائية إجمالي الحالات المؤكدة منذ العاشر من أبريل في مناطق الحكومة الشرعية إلى (7539) منها (1420) حالة وفاة و(4670) حالة تعافٍ.