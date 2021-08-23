شكرا لبحثكم عن خبر القائد عبد الرحمن شيخ يشيد باللجان العاملة في مشروع طريق #باتيس_رصد_لبعوس ويدعوا أبناء يافع للمشاركة الفاعلة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن – اللجنة الإعلامية للمشروع

أشاد القائد عبد الرحمن شيخ عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، عضو الهيئة الإدارية العليا لمشروع طريق يافع (باتيس – رصد – معربان – لبعوس) بالبدايات المبشرة للجهود التي تبذلها اللجان العاملة في مشروع الطريق.

وذكر القائد شيخ، الأهميّة التي يمثلها مشروع الطريق باعتباره شريان حياة لجميع أبناء يافع، كونه سيربط مناطق يافع الجبل فيما بينها، ويربط مناطق يافع الجبل بيافع الساحل، ويساهم بكسر العزلة المفروضة على المناطق الجبيلة.

ودعا القائد عبد الرحمن شيخ جميع أبناء يافع في الداخل والخارج، (مواطنين ورجال أعمال) للمساهمة الفاعلة في جمع التبرعات وشد الهمم، لتحقيق الحلم المنشود الذي طال انتظاره لعقود من الزمن.

وعبّر القائد عبد الرحمن شيخ عضو الهيئة الإدارية العليا لمشروع الطريق، عن سعادته لما يراه من تفاعل يومي من قبل المساهمين في الحملة، مشيراً إلى أنه على اطلاع مستمر على أعمال اللجان وعلى تبرعات المساهمين في القرى، والمشاركة الفاعلة من رجال الأعمال من أبناء يافع.

وأكد شيخ أن هذا المشروع يسهم في طريق النهضة الجنوبية والتي حرم منها أبناء الجنوب طيلة ثلاثة عقود من الزمن؛ داعيا جميع أبناء الجنوب إلى التكاتف والتعاون فيما يسهم ببناء الوطن الجنوبي على كل الأصعدة.