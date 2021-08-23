اختتام دورة مشروع الحرف اليدوية لتمكين المرأة الريفية بمدينة ميفع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

الخليج 365 - ميفع حجر

شهدت مدينة ميفع غربي المكلا بساحل حضرموت، حفل اختتام لدورة مشروع الحرف اليدوية لتمكين المرأة الريفية في صناعة العود والبخور وتعليم الكوافير بساحة مدرسة فاطمة الزهراءلتحفيظ القرأن بتمويل من مؤسسة المحسنين التنموية وتنفيذ مؤسسة نفع للتنمية وإشراف مباشر من قبل مؤسسة سنابل الخير التنموية بميفع.



حيث تخلل الحفل الختامي للدورة العديد من الفقرات الفنية والاستعراضيةو تقديم لعرض منتجات مشروع الحرف اليدوية لتمكين المرأة بمدينة ميفع وضواحيها وكذلك تكريم المشاركات بشهائد تقديرية لمشاركتهم الفعالة في كسب المهارات والخبرة في عملية تصنيع المنتجات المحلية التي هي بمثابة الحرف اليدوية.

التي من خلالها نسعى لتحسين الوضع المعيشي للأسر في ظل هذه الاوضاع المتدهوره من ارتفاع في الاسعار وانهيار تام في العملة المحلية.

حضر الحفل الختامي الشيخ سعيد سالم بامطروح مدير مكتب الشؤون والعمل بمديرية بروم ميفع والأخ زكي بامؤمن منسق المشروع والأستاذ محمد علي بامطروح رئيس اللجنة المجتمعية بميفع والأخ علي سالم مبروك عضو اللجنة المجتمعية والأستاذ فهد بن جماع المدير التنفيذي لمؤسسة سنابل الخير التنموية بميفع ومشرف المشروع.