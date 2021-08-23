تدشين مشروع توزيع الحقيبة المدرسية لذوي الاحتياجات الخاصة بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

الخليج 365 - وادي العين

دُشن بحضور كل من مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت الدكتور عبدالله رمضان باجهام، ومدير عام مديرية حورة ووادي العين سالم بن صالح بن عبادين باوزير مشروع توزيع الحقيبة المدرسية لذوي الاحتياجات الخاصة.



وينفذ المشروع بتمويل كريم من مؤسسة صلة للتنمية وجمعية رعاية طالب العلم وبالشراكة مع مؤسسة الريف للتنمية حيث تم خلال المشروع توزيع حقائب مدرسية بمستلزماتها على طلاب مدرسة أجيال الغد وذلك صباح يوم الأربعاء المقبل.

ويهدف المشروع إلى الاهتمام بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة وتشجيعهم على مواصلة الدراسة والتحصيل العلمي والتخفيف عن ذويهم من بعض تكاليف ومصاريف الدراسة .

الجدير بالذكر أن هذا المشروع يأتي ضمن برنامج العودة للمدارس الذي تنفذه المؤسسة تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد 2021 ـ 2022م ويتضمن البرنامج أيضا مشاريع أخرى منها تأهيل المعلمين وتوزيع المستلزمات المدرسية وروضة المجد وصيانة الأثاث المدرسي.