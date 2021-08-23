احتجاج سائقي باصات النقل الداخلي يتسبب في شل حركة النقل في مدينة المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكـلا

توقفت حركة باصات النقل الداخلي اليوم، في مدينة المكلا بالقرب من مبنى ديوان محافظة حضرموت ، بصورة مفاجأة أدت إلى شل حركة النقل،



وبرر سائقي الباصات احتجاجهم أنه يأتي تعبيراً عن التعسفات التي طالتهم من قبل نقابة الباصات الخاصة بهم وإتاحة فرص عمل لباصات ومركبات نقل غير مرخصة بدخولها الخط الداخلي وقيامهم بنقل الركاب، دون أن تمنعهم النقابة والجهات المعنية واتخاذ إجراءات رادعة بحقهم .. مشيرين إلى أن هذا الأمر يعد اعتداء على أرزاقهم .

وطالبوا خلال احتجاجهم الجهات المعنية وذات العلاقة بتغيير رئيس النقابة الحالي وتنفيذ وإجراء انتخابات جديدة لتعيين رئيساً جديداً لنقابة الباصات.