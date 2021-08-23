وزارة الحج اليمنية تقرر إعفاء وكالات الحج والعمرة من هذه الرسوم "تعرف عليها"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

أعفت حكومة الشرعية ، وكالات تفويج المعتمرين من رسوم الملفات والتصاريح.



ووجه وزير الأوقاف والإرشاد التابع للشرعية محمد عيضة شبيبة بإعفاء الوكالات المفوجة للعمرة _ التي أعتمدت العام الماضي ولم تتمكن من عملية التفويج _ من قيمة ملفات الاعتماد وقيمة التصاريح التي تصدرها وزارة الأوقاف والإرشاد للوكالات المعتمدة كل عام؛ في إطار الاستعداد لاستقبال معتمري اليمن وتسهيل أدائهم للمناسك.

وبحسب بيان الأوقاف ، فإن هذا الإعفاء للوكالات يأتي تقديرًا للوضع الاستثنائي الذي تسببت به جائحة كورونا على نشاط وكالات الحج والعمرة، ودعمًا لاستمرارها في تقديم خدماتها المنافسة لمعتمري وزوار بيت الله الحرام.

تجد الإشارة إلى أن أولى تأشيرات العمرة للموسم الجديد ١٤٤٣هـ صدرت ليمني خلال الاسبوع الماضي .

عبدالله محسن

عبدالله محسن الشادلي

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عبدالله محسن

عبدالله محسن الشادلي

احتجاج سائقي باصات النقل الداخلي يتسبب في شل حركة النقل في مدينة المكلا

الخليج 365 - المكـلا

توقفت حركة باصات النقل الداخلي اليوم، في مدينة المكلا بالقرب من مبنى ديوان محافظة حضرموت ، بصورة مفاجأة أدت إلى شل حركة النقل،

وبرر سائقي الباصات احتجاجهم أنه يأتي تعبيراً عن التعسفات التي طالتهم من قبل نقابة الباصات الخاصة بهم وإتاحة فرص عمل لباصات ومركبات نقل غير مرخصة بدخولها الخط الداخلي وقيامهم بنقل الركاب، دون أن تمنعهم النقابة والجهات المعنية واتخاذ إجراءات رادعة بحقهم .. مشيرين إلى أن هذا الأمر يعد اعتداء على أرزاقهم .

وطالبوا خلال احتجاجهم الجهات المعنية وذات العلاقة بتغيير رئيس النقابة الحالي وتنفيذ وإجراء انتخابات جديدة لتعيين رئيساً جديداً لنقابة الباصات.