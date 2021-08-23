انتقالي حجر الصيعر يناقش مشكلات المياة والطرق ومعاناة الأهالي منها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية حجر الصيعر اليوم، الاجتماع الدوري لشهر أغسطس وذلك برئاسة عمر صالح بن حبيش رئيس الهيئة التنفيذية ،وبحضور نائبة سليمان بن مسلم الزوبعي.



وبحث الاجتماع مشاكل المياة و الطرق والتي تعتبر من أكبر المشكلات التي تواجهها المديرية، وتم التدارس والبحث عن الحلول والمعالجات لها والإسهام في تنفيذ مشاريع في هذا المجال.

كما ناقش الاجتماع خطة أنشطة شهر أغسطس الجاري وطرق تنفيذها ، والعمل على تكريم الاوائل من طلاب مدارس التعليم الأساسي بالمديرية تقديراً لهم على مابذلوه من جهد وعناء في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والتي تعاني منها البلاد والمديرية على وجه الخصوص.