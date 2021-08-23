شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توقيع مذكرة إنشاء محطة أوكسجين بالمستشفى التعليمي بشبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

وقع محافظ شبوة محمد بن عديو، مع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال اليوم، على مذكرة تفاهم لإنشاء محطة إنتاج الاوكسجين بهيئة المستشفى التعليمي الجديد بعتق.



وبموجب المذكرة تتولى الشركة تمويل 60 بالمائة، من قيمة المشروع فيما تتولى السلطة المحلية بالمحافظة تمويل 40 بالمائة، حيث تبلغ الطاقة الانتاجية للمحطة، 200 اسطوانة يوميا، تحت اشراف مكتب الصحة والسكان.

واشاد المحافظ بن عديو بمبادرة الشركة ومساهمتها في انشاء المحطة، منوها بأهمية المحطة في تأمين احتياجات المستشفيات العاملة بالمحافظة.