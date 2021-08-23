اللجنة الوطنية للتحقيق تلتقي فريق لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

التقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن فريق لجنة العقوبات التابع لمجلس الأمن الدولي، على هامش زيارته إلى اليمن.



وفي اللقاء أوضح نائب رئيس اللجنة القاضي حسين المشدلي، أن اللجنة ماتزال تقوم بأعمال التحقيق في الانتهاكات التي تحصل في اليمن، كجهة وحيدة، ووفقا لقرار لإنشائها.

فيما أوضح فريق لجنة العقوبات أنه يعتمد على اللجنة كمصدر في توثيق عدد من الوقائع، مؤكدين حرص الفريق على تطوير العلاقة مع اللجنة في اليمن.

وأشار أعضاء اللجنة خلال اللقاء إلى أن اللجنة ستصدر تقريرها التاسع خلال الأيام القادمة وستوضح فيه أهم الصعوبات والتحديات الميدانية التي واجهتها خلال العام الماضي وطبيعة علاقة اللجنة مع كافة أطراف النزاع.

وقدمت اللجنة شرحاً عن آليات المحاكمة التي تعمل عليها وإيضاح دورها في تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.

كما طلب الفريق من أعضاء اللجنة مشاركتهم المعلومات الخاصة بالعنف الجنسي والانتهاكات التي تعرض لها الأطفال على وجه الخصوص.

وناقش اللقاء الإشكاليات والصعوبات التي تواجه عمل اللجنة والفريق على الأرض، والبحث عن آلية لتعزيز التعاون بين الجانبين.