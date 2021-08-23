نائب الرئيس الجمهورية يعزي في وفاة اللواء الركن علوي الميدمة ووالدته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة اللواء الركن علوي عباد الميدمة، ووالدته الفاضلة اللذان وافتهما المنية بعد معاناة شديدة مع المرض.



وأشاد نائب الرئيس في البرقية، بمناقب الفقيد اللواء الميدمة وأدواره الوطنية والنضالية، وكفاءته العملية في مختلف المواقع القيادية والإدارية التي شغلها ومنها ركن تدريب الفرقة الأولى مدرع ومدير مكتب قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية وقائداً للواء 117 مشاه، وغيرها من المناصب العسكرية التي تقلدها وأثبت فيها جدارته وحسن قيادته وتفانيه وإخلاصه في أداء المهام الموكلة إليه.

وأكد نائب رئيس الجمهورية بأن المؤسسة العسكرية خسرت برحيل اللواء الميدمة أحد كوادرها ومنتسبيها الأوفياء الأفذاذ، مقدماً العزاء لأسرته الأبية من آل الميدمة وكافة زملاء ومحبي الفقيد.

وعبر نائب الرئيس عن خالص العزاء والمواساة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.