اختتام ورشة تدريبية في مجال بناء قدرات كوادر السلطة المحلية في شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

اختتمت في مدينة عتق بمحافظة شبوة، اليوم، ورشة تدريبية في مجال بناء قدرات كوادر السلطة المحلية في شبوة، نظمتها منظمة شباب شبوة بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية مكتب اليمن.



وهدفت الورشة التي استمرت 3 أيام إلى تعريف 21 مشاركا من قيادات المكاتب الإدارية ونوابهم في شبوة بمهارات التعامل مع النزاعات والمفاهيم العامة لعلومها، وآليات منعها وتسويتها وحلها، ونوعية الاختلاف والخلاف وأسبابها وآثارها وخطوات حلها.

ونوه وكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق، بنوعية الورشة وأهمية برنامجها العلمي للمتدربين، ودورها في رفع قدراتهم ومهاراتهم القيادية وتمكينهم من حل النزاعات في إطار وحداتهم الإدارية، وتحسين بيئة العمل .. مشيدا ببرامج التعاون بين المؤسسة الشبابية والمنظمة الالمانية في مجالات برامج بناء القدرات المهنية لمختلف القيادات والكوادر الإدارية في شبوة.

من جانبه استعرض مدير البرامج بالمؤسسة الألمانية في اليمن محمود قياح، أهداف ونوعية برامج التدريب التي نفذتها المنظمة في شبوة وغيرها من المحافظات المحررة .. لافتا للاحتياج لها في المجالات المدنية والأمنية خاصة بعد المتغيرات التي أحدثتها الحرب.

بدوره تطرق رئيس منظمة شباب شبوة المهندس أحمد خيران، إلى البرامج التدريبية للمؤسسة خلال الفترات الماضية، والتي استهدفت بناء قدرات المستجدين من الكوادر الإعلامية والأمنية ومأموري الضبط القضائي في شبوة.