تأهيل 25 اخصائيا اجتماعيا لتقديم الدعم النفسي لطلاب المدارس الأساسية في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أختتم مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب، دورة تأهيل 25 تربويا وتربوية من مدارس التعليم الأساسي في مأرب كأخصائيين اجتماعيين لتقديم الدعم النفسي للطلاب، والتي استمرت 15 يوما، ونظمها مكتب التربية بالتعاون مع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في مأرب بتمويل من منظمة اليونيسيف.



وأكد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب، على أهمية هذه الدورة في تأهيل أخصائيين اجتماعيين في المدارس الأساسية لتقديم الدعم النفسي للأطفال في هذه المرحلة الحساسة والظروف الصعبة التي يمر بها الوطن في ظل الحرب الشاملة التي تشنها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً على الشعب اليمني، والتي تسببت بتشريد ونزوح السكان هربا من بطش الحوثيين إلى مأرب، ما أدى إلى اكتظاظ المدارس بالطلاب فوق طاقتها الاستيعابية في ظل تواصل جهود توفير فرص تعليم متساوية للجميع.

من جانبه أشار مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في مأرب عبدالحكيم القيسي، إلى الآثار النفسية السيئة التي يعاني منها بعض الأطفال جراء الحرب والنزوح وظروفهم المعيشية الصعبة في مأرب التي تستوعب نحو 3 ملايين نازح، والحاجة الماسة للتدخل الواسع وتقديم الدعم النفسي والمساحات الآمنة لهم ومساعدتهم بالاندماج في المجتمع وممارسة حياتهم الطبيعية وإعدادهم كأشخاص اسوياء في المستقبل .. مثمنا دعم اليونيسيف لإقامة الدورة .. داعيا المنظمات إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة والتدخلات الإنسانية المستدامة.