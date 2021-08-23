شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة تدعو المنظمات الدولية لتنفيذ تدخلات في المهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

دعا وكيل وزارة الصحة العامة والسكان المساعد للتخطيط الدكتور باعوضة، المنظمات الدولية العاملة في مجال الصحة لتنفيذ تدخلات في محافظة المهرة.



جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع مدير عام الصحة بمديرية سيحوت في المهرة سعيد بن مبارك، وجرى خلاله مناقشة الوضع الصحي الحالي في مديرية سيحوت والصعوبات التي تواجه قطاع الصحة بالمديرية وكيفية التغلب عليها الدعم المقدم من الوزارة، كما تم استعراض آلية تدخل المنظمات الدولية والمحلية في محافظة المهرة بشكل عام ومديرية سيحوت بشكل خاص.

حضر اللقاء مدير عام التعاون الفني بوزارة الصحة الدكتور صالح هشله.