مناقشة استعدادات مجابهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع طارئ مشترك ضم مسؤولي وزارة الصحة العامة والسكان والسلطة المحلية في عدن، اليوم، استعدادات مجابهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا (كوفيد-19).



وضم الاجتماع نائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالله دحان، وأمين عام المجلس المحلي في عدن بدر معاون، ووكلاء وزارة الصحة، ووكيل محافظة عدن عدنان الكاف، والوكلاء المساعدين لوزارة الصحة ومدراء عموم الإدارات ذات العلاقة بوزارة الصحة، وجرى خلاله التطرق إلى عدد من الموضوعات شملت استعراض الوضع الوبائي الراهن في البلاد، وجملة الإجراءات والتدابير المتخذة في مجابهة الموجتين الأولى والثانية.

كما تضمنت موضوعات الاجتماع ترتيبات وزارة الصحة للحصول على اللقاحات اللازمة، وسلسلة الإجراءات الفنية التي تضمنت إصدار البطاقة الإلكترونية وإطلاق المنصة الخاصة لتصحيح وتعديل البيانات للمحصنين ومنصة التسجيل الإلكتروني لطلب اللقاح، ووضع مراكز العزل ومدى جاهزيتها ومشكلات مصانع الأوكسجين وما يتوفر من اسطوانات خاصة به والاستعدادت للحملة الإعلامية المصاحبة لإجراءات مجابهة الموجة الثالثة لكورونا.

كما استعرض الاجتماع، الموقف المالي للوزارة والحكومة لمواجهة الجائحة وتقييم القدرات التشخيصية في المختبرات ورفع كفاءتها وكيفية الحفاظ على مستويات تقديم الخدمات ومدى الجاهزية لتوفير الأدوية اللازمة، وأقر الاجتماع، جملة من الحلول والمعالجات لمجمل المشكلات التي نوقشت والتعامل مع الوضع الوبائي بما يتناسب ووضع كل محافظة وبما يعزز من عمل الوزارة ومكاتبها في المحافظات باتجاه مجابهة الموجة الثالثة وضمان توفير واستمرار الخدمات الصحية بالشكل المناسب وفقا للإمكانيات المتاحة.