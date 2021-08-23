شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء عملية التقييم الميداني الشامل للمستشفيات الحكومية بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

دشن مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب اليوم عملية التقييم الشامل للمستشفيات الحكومية في المحافظة التي تستمر شهرين في اطار بناء خطة استراتيجية لتطوير اداء القطاع الصحي.



وأوضح مدير مكتب الصحة الدكتور عبدالعزيز الشدادي ان التقييم الميداني سيمكن من الوقوف على طبيعة الوضع الصحي في المحافظة ومستوى الاداء وتحديد جوانب الاحتياجات والقصور وجوانب القوة والفرص، بما يمكن في بناء استراتيجية شاملة لتطوير القطاع الصحي وردم الفجوة بين المتاح من الامكانات والخدمات الصحية المقدمة والتي هي في مستوى متدني ومحدود وحجم الضغط الكبير على الخدمات من قبل المواطنين في ظل الاعداد الكبيرة من النازحين الذين استقبلتهم المحافظة في ظل ضعف البنى التحتية للقطاع الذي كان يقدم خدماته لعدد محدود من سكان المحافظة قبل انقلاب مليشيا الحوثي على الشرعية.

واشار الى ان استراتيجية تطوير القطاع الصحي وسد الفجوة سيتم العمل مع وزارة الصحة العامة والسكان وقيادة السلطة المحلية والشركاء من المنظمات الانسانية العاملة في القطاع الصحي من اجل حشد الموارد لتطوير القطاع الصحي وجودة الخدمات المقدمة والارتقاء ببناه التحتية بما يمكنه من مواجهة التحديات وتقديم خدماته الصحية بجوده عالية.