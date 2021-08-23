وضع حجر الأساس لمشروع مدينة المارينا في المهرة بتكلفة 100 مليون دولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

وضع محافظ المهرة محمد علي ياسر اليوم، حجر الأساس لمشروع مدينة المارينا السكنية الترفيهية، التابعة لشركة المارينا للإستثمار والتطوير العقاري بمدينة الغيضة.



ويضم المشروع مدينة سكنية متكاملة على شاطئ بحر العرب بمساحة 10هكتار بتكلفة 100 مليون دولار، تشمل أحياء سكنية وفندق خمسة نجوم ومركز تجاري وأماكن ترفيه وشاليهات وحدائق عامة وأماكن مخصصة للمكاتب والخدمات العامة المختلفة.

واكد المحافظ حرص السلطة المحلية على دعم المشاريع الاستثمارية وتقديم التسهيلات لتنفيذها، لافتا إلى ما تتمتع به محافظة المهرة من مميزات سياحية واستثمارية، إضافة الى ما تشهده من استقرار أمني.