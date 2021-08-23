شكرا لبحثكم عن خبر عبدربه يبحث عن مرتبات الجيش في السعودية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - علي مقراط
وصل مساء امس الاول إلى عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض العميد الركن عبدالله عبدربه مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع
وذكرت مصادر مطلعة أن العميد عبدالله عبدربه غادر إلى الرياض بدعوة رئاسية عاجلة لطرح المعوقات والعراقيل التي أدت إلى عدم صرف رواتب العسكريين منذ ثمانية أشهر
وعرف العميد عبدالله عبدربه بجهوده المضنية ونجاحه في إعادة تأسيس مالية الجيش من الصفر عقب تحرير عدن في العام ٢٠١٥م واستطاع مع مؤسس مالية حكومة الشرعية النزيه الدكتور منصور البطاني أن يعيد انتظام صرف مرتبات مختلف قطاعات الدولة شهرياً منذ انتهاء اللجنة الوزارية التي رأسها المهندس احمد الميسري من عملها ومنذ إبعاد ناىب وزير المالية النزيه الدكتور منصور البطاني انهارت الأوضاع المالية والاقتصادية والعملة المحلية
وعرف البطاني بالنزاهة والكفاءة واستقامة الضمير وكان الوحيد الذي يعمل دون ان يقبل الوساطة وكرس كل طاقاته في هذا الجانب حتى نجح بامتياز مع مرتبة الشرف لكنه دفع الثمن باهظا أن تعب قلبه قبل أن يتم إقصائه من منصبه
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