شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى وجرحى حوثيون خلال مواجهات مع الجيش في المشجح بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ مأرب

سقط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، الاثنين 23 أغسطس/آب 2021، بنيران القوات الحكومية والقبائل وبغارات لطيران التحالف في جبهتي المشجح والكسارة غربي محافظة مأرب.



وذكر مصدر عسكري، أن أفراد القوات الحكومية والقبائل قضوا على سبعة من عناصر المليشيا الحوثية أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبهة المشجح.

وتابع إن طيران التحالف استهدف بعدّة غارات تجمعات للمليشيا الحوثية في جبهتي الكسارة والمشجح وأسفرت عن سقوط العديد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير عربة وثلاثة أطقم بما عليها من عتاد