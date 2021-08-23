القوات المشتركة تفكك 60 عبوة ناسفة حوثية في مدينة الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

تواصل الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة جهودها بتفكيك حقول الألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية في مناطق متفرقة شرق مدينة الحديدة.



وذكر مصدر عسكري في القوات المشتركة، أن الفرق الهندسية انتزعت، اليوم، خلال عملية مسح ما يقارب 60 عبوة ناسفة، بعضها تصل زِنَة الواحدة منها 50 كيلو جراماً.

ووفقاً للمصدر، فإن الفرق الهندسية تعمل بوتيرة عالية لتطهير مناطق واسعة شرق مدينة الحديدة من حقول الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي بصورة عشوائية وأخرى في حقول منتظمة.

وأكد أن القوات المشتركة تعمل بكامل جهودها، في سعي منها لإنقاذ المدنيين من كارثة وشيكة قد تطالهم جراء الألغام والعبوات الناسفة مختلفة الأشكال والأحجام التي زرعتها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران في الطرقات الرئيسية والفرعية وفي المزارع والممتلكات العامة والخاصة بالمواطنين.