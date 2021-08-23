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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 725 عملية عيون اجراها مخيم طبي مجاني في الخوخة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021
متابعات_الخليج 365
اختتمت مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية بمديرية الخوخة، المخيم الطبي الــ 74 لمكافحة العمى وأمراض العيون بتمويل من جمعية الرحمة العالمية الكويتية.
واجرى المخيم 725 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات للنازحين والأسر الفقيرة بالمحافظة وشمل المشروع الفحص والمعاينة وإجراء العمليات الجراحية وصرف العلاج بشكل مجاني للمرضى واستمر المخيم لمدة 10 أيام متواصلة.