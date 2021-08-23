اخبار الخليج / اخبار اليمن

725 عملية عيون اجراها مخيم طبي مجاني في الخوخة

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 725 عملية عيون اجراها مخيم طبي مجاني في الخوخة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

اختتمت مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية بمديرية الخوخة، المخيم الطبي الــ 74 لمكافحة العمى وأمراض العيون بتمويل من جمعية الرحمة العالمية الكويتية.

 

واجرى المخيم 725 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات للنازحين والأسر الفقيرة بالمحافظة وشمل المشروع الفحص والمعاينة وإجراء العمليات الجراحية وصرف العلاج بشكل مجاني للمرضى واستمر المخيم لمدة 10 أيام متواصلة.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا