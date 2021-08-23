كهرباء عدن تعلن بدء خروج عدد من محطات التوليد عن الخدمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ عدن

أعلنت مؤسسة كهرباء عدن، بدء خروج عدد من محطات التوليد عن الخدمة في مختلف مديريات عدن (جنوبي اليمن).



وذكرت المؤسسة العامة لكهرباء عدن، مساء الأحد، أن عدداً من محطات التوليد بدأت بالخروج فعلياً جراء تأخر وصول الوقود المخصص لها لليوم الثالث على التوالي.

وأكد مكتب إعلام المؤسسة، إن تأخر عملية تزويد ناقلات الوقود يعود إلى عدم استلام شركتي المصافي والنفط توجيهات من قبل الجهات المعنية بتزويد محطات الكهرباء حتى الساعة الحادية عشرة من صباح الأحد.

وناشدت قيادة كهرباء عدن الجهات المعنية بضرورة الإسراع بتزويد محطات الكهرباء، قبل خروج ما تبقى من محطات جراء نفاد الوقود.

وتضاعفت معاناة السكان مع بدء خروج محطات التوليد عن الخدمة، في مؤشرات بتفاقم المعاناة خلال الساعات القادمة، مع ارتفاع درجة الحرارة في مديريات عدن الساحلية