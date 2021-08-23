لقاء في المكلا يناقش العلاقة بين السلطة المحلية والمجتمع المحلي والمدني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

انعقد اليوم بمدينة المكلا اللقاء الثالث الخاص بحوار السلطة المحلية والمجتمع المحلي والمدني ومجموعة العمل (لجنة دعم الاستقرار) والذي تنفذه منظمة شركاء اليمن الدولية في اطار برنامج تعزيز الاستقرار المحلي بالتعاون مع السلطة المحلية.



ناقش اللقاء الذي شارك فيه 14 ممثلا عن السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني ومجموعة العمل، النجاحات والتحديات والدروس المستفادة والخطوات التالية لحماية التقدم المحرز في العلاقة بين السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني.

حيث استعرضت الجلسة الاولى آلية التعاون بين السلطة المحلية ومجموعة دعم الاستقرار والمجتمع المحلي وعرض قصص النجاح في تنفيذ المشروع والتحديات والدروس المستفادة.

كما استعرضت الجلسة الثانية تقييم الاجراءات المتخذة للتعاون بين السلطة المحلية والمجتمع المدني والتي تم عرضها في اللقاء الاول والثاني وكيفية ضمان التعاون المستمر بعد الاجتماعات واللقاءات.

وناقش الحاضرين المواعيد المستقبلية المحتملة للاجتماعات التنسيقية بينهم بالاضافة الى اقتراح نقاط سيتم مناقشتها في (اجتماع تبادل المعلومات).