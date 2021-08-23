الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية متفرقة على هذه المحافظات خلال الساعات القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ خاص

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متفرقة الساعات القادمة، على مناطق متفرقة في البلاد.



وقال المركز، في نشرة تحذيرية، اليوم، إن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي كانت في إب : 39.5 وتعز : 3.5 وصرفيت المهرة: 1.9

وهطلت يوم أمس أمطار رعدية متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد الجوية على مناطق متفرقة من المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية والهضاب الداخلية والسواحل الغربية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفاوتة الشدة، مساء الأحد، مصحوبة بالعواصف الرعدية والرياح الهابطة الشديدة السرعة على مناطق متفرقة من المحافظات الجبلية وتكون أكثر غزارة على محافظات (لحج، تعز، إب، الضالع، ذمار، وريمة) كما تشمل الأمطار أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات (البيضاء، شبوة، أبين وحضرموت).

كما توقع هطول أمطار متوسطة الشدة تصل إلى حد الغزارة أحياناً على أجزاء من السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

كما توقع المركز استمرار نشاط الرياح الموسمية الجنوبية الغربية على أرخبيل سقطرى.

وحذر المركز الوطني للأرصاد من عبور الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، ونبه إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة من العواصف الرعدية والرياح الهابطة الشديدة