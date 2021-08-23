تفاهمات بين اليمن و"عرب سات" لتغطية البلاد بالإنترنت والاتصالات عبر الأقمار الصناعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ متابعات

كشفت وزارة الاتصالات اليمنية عن تفاهمات قائمة مع المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية "عرب سات"، لتغطية الجمهورية اليمنية بالاتصالات والانترنت عبر الأقمار الصناعية، إضافة الى تفاهمات أخرى مع شركات اتصالات في السعودية والإمارات وسلطنة عمان.



جاء ذلك خلال نقاش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأحد، التقارير المقدمة من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج، حول اعمال الوزارة في النصف الأول من العام الجاري، ونتائج زيارته الى السعودية.

التقرير تطرق الى التفاهمات القائمة مع المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية "عرب سات" لتغطية الجمهورية اليمنية بالاتصالات والانترنت عبر الأقمار الصناعية، وكذا مع شركات الاتصالات في السعودية والامارات وسلطنة عمان، ضمن الجهود المستمرة لتطوير قطاع الاتصالات، إضافة الى نتائج زيارته ولقاءاته في المملكة العربية السعودية.

ولم يفصح خبر اللقاء الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مزيد من التفاصيل حول تلك التفاهمات وموعد تنفيذ تلك الحلول التي ستشكل انفراجة لملايين اليمنيين الذين يعانون من مشاكل مستمرة في القطاع منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة وسيطرتها على "تيليمن" المشغل الوطني الوحيد للاتصالات.

وتفاقمت أزمات الاتصالات نتيجة الحرب الدائرة في البلاد والتي تسببت في انقطاع عدد من الكابلات الدولية، إضافة الى التغير في الكثافة السكانية نتيجة النزوح من مناطق الحرب والمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا إلى الأخرى الواقعة تحت سيطرة الحكومة.

وتعاني عدد من المحافظات الشرقية من انقطاعات مستمرة لخدمات الانترنت والاتصالات، نتيجة أعمال تخريب في محافظتي حضرموت والمهرة، حيث بلغت عدد مرات انقطاع الانترنت على مارب منذ مطلع الشهر الجاري ثلاث مرات، لمدة أدناها 12 ساعة.

الوكالة قالت ان اللقاء ناقش أيضاً مشروع تطوير البريد والتوفير البريدي، إضافة الى الوضع الحالي للوزارة والمؤسسات التابعة لها وما أنجزته منذ تشكيل حكومة الكفاءات السياسية والتحديات القائمة ومقترحات معالجتها